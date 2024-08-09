お笑いコンビ「NONSTYLE」の井上裕介（44）が、9日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。結婚生活について、持論を展開した。この日は人気YouTubeチャンネル「みちょぱ吉村のマブマブTV」と初コラボし、モデル・みちょぱと「平成ノブシコブシ吉村崇がゲスト出演。独身の吉村に対し、「結婚せえへんの？」と疑問を投げかけた。みちょぱは、「同性として、同期として結婚の良さを吉村さんに伝えて欲しい」と井上に懇願。