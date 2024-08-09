女優の飯島直子（56）が8日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）に出演。俳優・西村まさ彦（63）とのエピソードを披露した。今回は、西村とサシ飲み。ドラマや舞台で共演してきた飯島は、ハグして久々の再会を喜んだ。「みんながイメージしてるのは面白い人で、三枚目の役どころ。ただ、本当はすごく二枚目な人」と説明。「西村さん優しいの。私の父親が亡くなった時、何も言わずに葬儀