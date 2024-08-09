カップルの数だけ別れる理由があるように、離婚理由は人により様々です。その中にはびっくりするような理由も。今回は、ありえない夫の行動が原因で、即離婚を決意したという友人・Aさんから聞いたお話です。 娘の名前はこれがいい！ 忘れられない人がいるのは勝手ですが、妻と結婚して授かった娘の名前に、元カノの名前を付ける気持ち悪さ。そして婚姻中に元カノに復縁を持ちかけるなんて最低です。離婚後も娘の名前か