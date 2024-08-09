先日、AbemaTVで「托卵妻」が紹介された。筆者も立ち会わせていただいたその番組内では、実際に「父親が違うことを知らされた30代男性」が登場、昨年、人間ドックを受けたとき両親からは生まれない血液型だったことを初めて知った。母に電話をしたところ、母は黙り込み「実は……」と昔、不倫をしていたことを認めたのだそうだ。父親や弟には黙っていてほしいと母に頼まれ、彼は沈黙を貫いている。しかし、父がかわいそうであるこ