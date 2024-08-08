【写真・画像】資産41億円の“自称ニート”が「住民税非課税世帯」に！ 「給付金は無意味なので寄付する」 “社会のバグ”なぜ存在？　1枚目ABEMA TIMES

「オッス、オラ損5億」自称ニートの投資家が衝撃的な投稿

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自称ニートの投資家が7日、自身のXに衝撃的な投稿をした
  • 「オッス、オラ損5億」「地球のみんな、オラに現金をわけてくれ」と投稿
  • 世界同時株安の影響で、1カ月で資産が5億円以上減ってしまったそう
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