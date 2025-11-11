道後温泉本館ってどんなところ？道後温泉本館の全景約3000年の歴史を持ち、日本最古の湯ともいわれる温泉地・道後温泉。その中心にある道後温泉本館は、歴史的建築と名湯を楽しめる日帰りの温泉施設です。2019年から、耐震補強などのため一部で営業を続けながら保存修理工事が行われていましたが、2024年に全館で営業再開！男女それぞれにある「神の湯」と「霊（たま）の湯」という２つの浴室、さまざまなタイプの休憩室、さらに「