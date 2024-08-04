¡Ö¤½¤í¤½¤í²òÊü¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤«Ž¥Ž¥Ž¥¡×¤½¤ó¤Ê¤Ä¤Ö¤ä¤­¤È¶¦¤Ë¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯¤Ë¼ü¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿"¥½¥ì"¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¤½¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë»Ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ......¡£¤³¤Á¤é¤ÏÅìµþÅÔºß½»¤ÎÌ¡²è²È¡¦¤³¤¤¤º¤ß¤Þ¤ê¡Ê¡÷koizumimari1¡Ë¤µ¤ó¤¬2024Ç¯7·î26Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿£±Ëç¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î²£¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¡¢¥Ü¥í¥Ü¥í¤Î×û¤Þ¤·¤¤ÊªÂÎ¡£¤Ê¤ó¤Ç¤â¤³¤ì¡¢¸µ¡¹¤Ï±¦¤ÈÆ±¤¸·Á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤³¤¤¤º