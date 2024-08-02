「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（47）が2日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、性別問題が話題となっているパリオリンピック（五輪）のボクシング女子についての投稿を「訂正」後、あらたなポストで主張を展開した。。1日に行われたボクシング女子66キロ級2回戦で、昨年世界選手権で性別適格性検査に合格せず失格になった過去があるイマネ・ヘリフ（アルジェリア）が出場。対戦相手のアンジェラ・