◆パリ五輪第８日▽卓球（２日、パリ南アリーナ）女子シングルス準決勝が行われ、世界ランキング５位で第４シードの早田ひな（日本生命）が同１位で第１シードの孫穎莎（そん・えいさ）＝中国＝に０―４で敗れた。通算１６連敗。またも世界女王の壁に跳ね返された。２１年東京大会銅の伊藤美誠（スターツ）に続くシングルスのメダル獲得へ、３日の３位決定戦で申裕斌（韓国）と対戦する。試合後は涙目でインタビューに応じ