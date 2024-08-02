※写真はイメージです8月1日、「読売新聞オンライン」は、2024年5月に兵庫県西宮市立の小学校が実施した修学旅行での、教員の不適切な行為を報じた。修学旅行に引率した複数の教員が、参加した6年生約150人全員の財布を預ったうえで、生徒に無断で中身を調べていた。さらに、4000円とした小遣いの上限を超えて、現金を持参した生徒がいたとして、旅行中に生徒に反省を求めたという。「市教育委員会は、6月20日に不適切な行為