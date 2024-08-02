◆パリ五輪・バスケットボール男子1次リーグB組日本84―102ブラジル（2日、ピエール・モーロワ競技場）世界ランキング26位の日本は同12位のブラジルに敗れて1次リーグ3連敗を喫し、不戦勝を除けば1972年ミュンヘン五輪以来52年ぶりの五輪勝利を逃した。B組最下位で目標のベスト8も届かなかった。準々決勝進出には得点差をつけての勝利が必要だったが、八村塁（レイカーズ）が左ふくらはぎを痛めて離脱。チームの要を欠いた