和歌山県美浜町の町道でバイク同士が衝突する事故があり、うち1台のバイクを運転していた17歳の男性が意識不明の重体です。2日午後0時過ぎ、和歌山県美浜町田井の町道で、西に向かっていた原付バイクと北向きに走行していたバイクが衝突したということです。警察によりますと、この事故でバイクを運転していた和歌山県内に住む専門学校に通う17歳の男性が頭部を負傷して病院へ搬送されましたが、意識不明の重体です。一方