石川県内の警察署に勤務する男性巡査長が手錠の鍵を盗んだとして減給の懲戒処分を受けました。2日付けで懲戒処分となったのは県内の警察署に勤務する20代の男性巡査長です。男性巡査長はことし6月、警察学校に入校する前日、自身が管理していた手錠の鍵をなくし校内で同僚の手錠の鍵を盗んだとして、その後退校処分を受けていました。この男性巡査長に対し県警は2日、減給（10分の１）1か月の懲戒処分としました。男性巡査長は、上