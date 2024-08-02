2024年7月26日に開幕したパリ五輪。人気競技のバレーボールへの注目度は高いが、女子バレーボール選手が着用するユニフォームのタイトな作りをめぐって、Xではさまざまな声が上がっている。「違和感あるよね」「下着とか見えちゃう」女子バレー日本代表は、予選ラウンドのポーランド戦（7月28日）、ブラジル戦（8月1日）で2連敗を喫するなど、8月2日現在は厳しい結果が続いている。そんな中、Xでは女子バレーのユニフォームデザイ