パリ五輪競泳男子１００メートル自由形決勝で、４６秒４０の世界新記録をマークし金メダルを獲得した中国の潘展楽（１９）に対し、ライバル国のコーチが猛批判を展開し、物議を醸している。潘はライバルたちを身体ひとつ引き離す脅威の泳ぎで世界に衝撃を与えた。一方で、中国競泳陣をめぐっては、東京五輪前に２３人がドーピング検査で陽性反応が出たもの、出場が認められていたことが発覚するなど、常に疑いの目が掛けられて