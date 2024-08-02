ＪＲＡは８月２日、角田大河騎手（２１）＝栗東・石橋守厩舎＝が函館競馬場の馬場内に自らが運転する自動車で侵入し、芝コースを損傷させたと発表した。日本中央競馬会競馬施行規程の第１４８条４項に基づき、８月３日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止となった。そのため、今週末は日曜の札幌１１Ｒ・エルムＳのベルダーイメルなど今週末の札幌で予定していた土曜７鞍、日曜７鞍の計１４鞍が乗り替わりとなる。今後、ＪＲ