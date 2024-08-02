大会初戦でライバルを圧倒したケリフ。(C)Getty Images衝撃的な結果が波紋を呼んだ。現地時間8月1日、ボクシング女子66キロ級2回戦が行われ、イマネ・ケリフ（アルジェリア）がアンジェラ・カリニ（イタリア）と対戦。開始46秒で相手が棄権する形で勝利した。【動画】顔面がボコボコに…ケリフがメキシコ人選手にRSC勝ちしたシーン昨年の世界選手権時に、国際ボクシング協会（IBA）の性別適格性検査で不合格となっていたケリ