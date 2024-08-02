中国で、習近平国家主席を批判する横断幕が歩道橋に掲げられたとする動画が、SNSに投稿されました。SNSに投稿されたのは、先月30日、中国内陸部の湖南省で撮影されたとされる映像です。歩道橋に掲げられた横断幕には、「指導者はいらない、選挙が必要だ」、「独裁、国賊の習近平を罷免しろ」などと書かれています。また、スピーカーから「自由がほしい、民主がほしい」などと叫ぶ男性の声も確認できます。中国メディアは今回の騒動