きょう午前、横浜市の本牧ふ頭で、コンテナがトラックの運転席付近に落下したとみられ、男性が意識不明の重体です。運転席が大きくつぶれているトラック。外からは座席の形状もわからなくなっています。午前9時半すぎ、横浜市の本牧ふ頭で、「コンテナがトラックの運転席に落下した」と119番通報がありました。警察によりますと、トラックに積み込む予定だった10メートルほどのコンテナが、作業中に何らかの理由でトラックの運転席