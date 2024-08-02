大阪府内の市立中学の校内で昨年9月、大麻や覚醒剤が見つかっていたことが捜査関係者への取材でわかった。大阪府警は、大麻を売る目的で所持した疑いなどで当時中学3年だった2人を逮捕し、大麻を譲り渡すなどした疑いで男子高校生1人を逮捕した。中学生2人は大麻について、「売るために持っていた」などと話したという。【図】中学校内で大麻や覚醒剤が見つかり……捜査関係者によると、逮捕された中学生2人は当時、大阪府和泉