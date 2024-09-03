▶▶るるぶ限定のJリーグ無料招待キャンペーンに応募する※応募は終了いたしました。観戦前後に立ち寄って♪ 公園やカフェ、サウナも誕生した国立競技場周辺をぶらり「国立競技場」は、JR千駄ヶ谷駅またはJR信濃町駅から徒歩約5分をはじめ、3路線4駅から利用できる好立地。南側にある「都立明治公園」を中心に、話題のカフェやショップ、スパ施設が集まり、朝から夜まで楽しめます。サッカー観戦と合わせて、立ち寄って