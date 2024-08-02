「てんぷら油に火をつけたまま洗いもの」喫茶店で火事　店主が軽傷　ＪＲ鶴橋駅近く MBSニュース

天ぷら油に火をつけたまま洗い物 鶴橋駅近くの喫茶店で火災発生

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大阪府大阪市のJR鶴橋駅近くの喫茶店で1日、火事が発生した
  • 客にけがはなく、女性店主は手の甲を火傷する軽いけがをしたという
  • 店主は「てんぷら油に火をつけたまま洗いものをしていた」と話している
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