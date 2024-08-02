【ロサンゼルス＝後藤香代】米連邦検察は１日午前（日本時間２日未明）、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手（３０）の元通訳、水原一平被告（３９）による賭博の胴元とされるマシュー・ボウヤー容疑者（４９）を違法賭博業やマネーロンダリング（資金洗浄）などの疑いで訴追したと発表した。訴追は６月２１日付。発表によると、ボウヤー容疑者は法廷で罪を認めることなどを条件に、刑が減軽される司法取引に同意している。