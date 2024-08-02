2日午前0時ごろ、川崎市高津区下作延4のマンション住民の女性から「帰宅したら内鍵がかかり、シンナーのような臭いがする。中に夫と子供2人がいるはずだ」と110番通報があった。消防隊員が駆けつけ、浴室で成人男性1人と女児1人、男児1人が服を着て、意識のない状態で倒れているのを発見。3人は病院に搬送されたが死亡が確認された。「限界です」携帯メモにつづった孤独白杖の妻を手にかけた男性神奈川県警高津署や川崎市消