顧客等からの著しい迷惑行為、いわゆるカスタマーハラスメント（以下、カスハラ）が社会問題となっています。トビラシステムズ株式会社（名古屋市中区）が実施した「電話によるカスタマーハラスメントの経験」に関する実態調査によると、電話によるカスハラ発生が多い業種は「サービス業」が最多となりました。また、電話によるカスハラで多い被害は「暴言」が6割超となりました。【写真】電話でカスハラを受けやすい業種とは？調