◇パリオリンピック2024 卓球 女子シングルス準々決勝(大会7日目＝日本時間2日、パリ南アリーナ)卓球女子シングルスの準々決勝では、世界ランク5位の早田ひな選手が北朝鮮のピョン ソンギョン選手と激突し、4-3(11-5、11-5、13-15、11-8、9-11、4-11、11-6)で勝利。ベスト4入りを決めました。世界ランク168位ながら勝ち上がったピョン ソンギョン選手は、早田選手とは国際大会初対決。情報の少ない相手となりましたが、序盤から危