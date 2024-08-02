◇パリ五輪第7日フェンシング（2024年8月1日グランパレ）女子フルーレ団体での日本は、3位決定戦でカナダを33―32で下して銅メダルを獲得した。フェンシングの日本女子で五輪メダルは史上初となった。4人の選手の目には涙が浮かんだ。