【AFP＝時事】パリ五輪は1日、ボクシング女子66キロ級の2回戦が行われ、昨年の性別適格性検査で不合格となっていたとして議論を呼んでいるアルジェリアのイマン・ヘリフ（Imane Khelif）が準々決勝に進出した。開始わずか46秒で対戦相手のアンジェラ・カリニ（Angela Carini、イタリア）が棄権し、勝利した。試合はヘリフが強烈なパンチを2発浴びせると、カリニが鼻を負傷したとして続行をやめた。ヘリフは試合後に握手を求めた