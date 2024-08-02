◇パリ五輪第7日柔道（2024年8月1日シャンドマルス・アリーナ）男子100キロ級の3位決定戦でピーター・パルチク（イスラエル）がダニエル・アイヒ（スイス）に勝利して銅メダルを獲得した。しかし残り5秒での指導取り消しがネットで話題となった。パルチクは残り1分45秒に隅落としで技ありを奪った。しかし、その後は積極性を失い、残り1分以降で連続指導を受けた。すると試合終了まで残り5秒に3つ目の指導を受けパルチク