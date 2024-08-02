◇パリオリンピック2024 バドミントン女子シングルス1回戦(大会7日目＝現地時間1日 ポルト・ド・ラ・シャペル・アリーナ)バドミントン女子シングルスの山口茜選手が準々決勝進出を決めました。決勝トーナメント1回戦でタイのスパニダー・ゲートーン選手と対戦した山口茜選手は、第1ゲーム、いきなり2連続ポイントでリードすると、多彩なショットで6連続ポイントを奪うなど相手を圧倒。21対6でこのゲームを奪います。第2ゲームは先