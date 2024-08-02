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日本の柔道、五輪でのメダル獲得は「21日連続」でストップ

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 1日、パリ五輪の柔道競技は男子100キロ級と女子78キロ級が実施された
  • 日本柔道が五輪の競技開催日でメダルを獲得できなかったのは、8月2日以来
  • 同五輪8月3日に女子78キロ級の杉本美香が銀メダルを獲得していた
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