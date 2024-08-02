◇パリオリンピック2024 卓球 男子シングルス準々決勝(大会7日目＝日本時間2日、パリ南アリーナ)卓球男子シングルスの準々決勝では、世界ランク9位・張本智和選手が世界ランク4位・中国の樊振東選手と激突し、3-4(11-2、11-9、4-11、7-11、11-4、7-11、7-11)で敗れました。樊振東選手は、前回のシングルス銀メダリスト。両者はこれまで張本選手の2勝7敗で、2022年の世界選手権団体戦では3−2で張本選手が勝利しています。第1ゲーム