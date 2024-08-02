◇パリ五輪第7日卓球（2024年8月1日パリ南アリーナ）男子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク9位で日本のエースの張本智和（智和企画）が、23年世界選手権王者の同4位の樊振東（中国）に2ゲーム連取した。過去の対戦成績は張本の2勝7敗。壁として立ちはだかる21年東京五輪銀メダリストに第1ゲームから果敢に挑んだ。第2ゲーム9―9の場面では、ここまで一度も出してなかったフリックを出すなど2ゲーム連取する展開と