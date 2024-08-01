パリ五輪のバスケットボール女子日本代表が１次リーグ第２戦でドイツと対戦し、６４−７５で敗戦。初戦から２連敗となった一方で、元プロテニス選手の松岡修造氏による試合中の行動が物議を醸している。松岡氏はテレビ朝日の生中継で試合会場からスペシャルブースターとして出演。３６―４２で折り返したハーフタイム中、主将の林咲希（富士通）にインタビューを行った。松岡氏「林さん、前向きに聞いていきたいと思います。前