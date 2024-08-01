タレントのふかわりょうらがMCを務めるTOKYO MXバラいろダンディ』（月〜金後9：00）が1日に放送され、9月末で番組が終了することが発表された。【写真】『バラダン』で結婚報告した小山慶一郎から届いたお菓子…「感謝」「KK」の文字が！この日の放送ではふかわに加え、山田邦子、ナジャ・グランディーバ、安東弘樹、小宮山雄飛が出演。番組では普段通りニュースが伝えられたが、ふかわが山田に「今、一丸となるときでし