◇パリ五輪第7日卓球（2024年8月1日パリ南アリーナ）女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランク8位のシン・ユビン（韓国）が、同13位の平野美宇（木下グループ）を4―3で下して準決勝に進出した。3ゲーム立て続けに奪って優位に立ったが、平野の逆襲にあって勝負は最終第7ゲームへ。先にマッチポイントを2度握られる大ピンチの中、盛り返して勝利すると大粒の涙が頬を伝った。敗れた平野も号泣。勝者も敗者も涙を流