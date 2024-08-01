◇パリ五輪第7日卓球（2024年8月1日パリ南アリーナ）女子シングルス準々決勝が1日に行われ、第8シードの平野美宇（24＝木下グループ）は第4シードの申裕斌（20＝韓国）と対戦し、フルセットの末に3―4で敗れた。0―3で迎えた第4ゲームを11―7で奪うと、第5ゲームは11―8。第6ゲームを11―9で制すると、大逆転を期待する地元観衆から「ヒラノコール」や「ニッポンコール」、手拍子や足踏みでの応援がわき起こった。最終