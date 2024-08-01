仙台市の路上で面識のない男子高校生（17）を殴ったとして、仙台中央署は1日、傷害の疑いで、いずれも自営業、同市太白区郡山8丁目、多田康二容疑者（25）と、同市青葉区宮町1丁目、佐藤蓮容疑者（26）を現行犯逮捕した。高校生は、意識不明の重体。署は認否を明らかにしていない。逮捕容疑は、1日午前5時5分ごろ、仙台市青葉区の路上で高校生の顔や腹を殴った疑い。署によると、現場は繁華街で、容疑者2人は飲酒していた。