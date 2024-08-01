あしたのジョー』で知られる漫画家・ちばてつや氏が8月1日に自身のアメブロを更新。新型コロナウイルスに感染したことを報告した。【映像】愛犬と戯れるちばてつや氏この日、ちば氏は「2.3日前から、なんか咳がでるし身体が、どうもだる重い感じで」「38度と微熱も出はじめた」と明かし、妻と一緒に近くのクリニックを受診したことを説明。「やーっぱりコロナ陽性でした」と新型コロナウイルスに感染したことを報告した。