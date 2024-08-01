外国人客への消費税の免税販売をめぐって大手百貨店などが相次いで追徴課税されるなか、高島屋（本社・大阪市）が大阪国税局から2022年2月期までの2年間について、過少申告加算税を含め計約5億7千万円を追徴課税されたことがわかった。高島屋は「適正に免税手続きを行った」と反論している。【写真】「急に人気漫画家」遅れた確定申告7800万円納めた後の強制調査消費税の免税販売は、購入者が商品を国外に持ち出すことや、転