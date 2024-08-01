北海道札幌市で“一夫多妻制”の生活をする姿をYouTubeなどでアップしたことで話題を呼んでいるのが、4人の女性と2人の子供と共同生活を送る渡部竜太氏（36）だ。“モテモテ”だという渡部氏には4人の“妻”のほかにも交際する女性がおり、子供は9人もいるというから驚きである。渡部氏はどのように女性たちと出会い、特殊な関係を構築していくのか──。渡部氏に話を聞いた。【写真】「全員ボクの妻です」──4人の女性と2人の