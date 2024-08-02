セブン―イレブン・ジャパンは１日、レジ横で販売している店内調理の「お店で揚げたカレーパン」が、２０２３年に最も販売数の多かった揚げたてカレーパンブランドとしてギネス世界記録に認定されたと発表した。１年間で７６９８万７６６７個を売り上げた。このカレーパンは２１年に発売。３０種類以上のスパイスを混ぜて煮込んだカレールウを、専用のパン粉をまぶした生地で包み、店頭で揚げている。価格は１６０円。認定を受