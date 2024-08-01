ダークチョコレートに基準値を超える量の鉛やカドミウムが含まれていたとする研究結果が発表された/Gabi Musat/500px/Getty Images/File（ＣＮＮ）ダークチョコレートなどカカオを原料とする食品に、重金属の鉛とカドミウムが多く含まれているとする新たな研究結果が発表された。鉛やカドミウムは神経毒性があり、がんや慢性疾患との関連、生殖や発達への影響が指摘されるが、作物の栽培される土壌に天然に存在するため、食品への