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Koki,ハリウッド初出演作「Touch」アカデミー賞ノミネートの可能性も？

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • Koki,にとってハリウッド初進出作の映画「Touch」についてゲンダイが報じた
  • 現地では「来年のアカデミー賞にノミネートの可能性も…」との声もあるそう
  • 「今、ハリウッドではちょっとした日本ブームが起きている」と映画関係者
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