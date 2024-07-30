8月の電気代は、政府補助金の再開を受けて1000円程度値下がりすることになりました。東京電力はさきほど、8月使用分の電気代を発表し、平均的な家庭では前の月と比べて1055円値下がりし、7818円となります。また、ほかの大手電力の電気代も899円から1063円値下がりします。政府が「酷暑乗り切り緊急支援」として来月の使用分から3か月間、家庭や企業向けの電気・ガス代への補助金を再開するためです。東京電力では▼8月と9月は1040