パリオリンピックは第４日の２９日、総合馬術の団体で、日本が銅メダルを獲得した。９２年ぶりとなるメダル獲得の表彰式では、愛馬たちもメダルをかけて登場。Ｘ（旧ツイッター）では「素敵な競技」「馬にもメダルが贈られるなんて知らなかった」と感心と驚きの声が上がった。馬術では、選手だけでなく馬にもメダルが与えられる。９２年ぶりのメダルだけに、表彰式を初めて見たという人も多く、ネット上ではこの馬術の表彰式が