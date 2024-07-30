水産庁は30日、2024年8月から12月までの北海道の東海域から常磐海域におけるサンマの漁獲量の見通しについて、2023年と同じ低水準になると発表した。また1歳魚が占める割合は2023年並みで、1歳魚の体重は2023年を下回るとしている。 