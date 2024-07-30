名古屋PARCOで期間限定オープン中の、『ちいかわ』に登場する“話題のラーメン屋さん”をイメージした店舗「ちいかわラーメン 豚」の2店舗目が、8月23日（金）から期間限定で、東京・渋谷にある渋谷PARCO地下1階「CHAOS KITCHEN」内に都内店舗として初めてオープンすることが決まった。【写真】9月30日（月）まで食べられる、期間限定のモモンガの「冷やし中華」も登場！■期間限定メニューも用意今回渋谷に2店舗目をオープン