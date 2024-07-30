30日午前10時ごろ、東京都千代田区麴町5丁目の12階建てビルの新築工事現場で、屋上部分から複数の鉄筋が落下し、20代の男性作業員が10階部分まで転落した。病院に搬送され、意識はあったという。麴町署によると、当時屋上部分ではクレーンで鉄筋をつり上げる作業をしていた。何らかの原因で鉄筋が崩れ、屋上で作業中の作業員が巻き込まれ、鉄筋と一緒に10階部分まで転落したという。東京消防庁によると、鉄筋の