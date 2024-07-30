◇パリオリンピック2024 テニス混合ダブルス 1回戦(大会4日目=日本時間30日、ローランギャロス)パリオリンピックで、男子シングルス、男子ダブルスに続き、混合ダブルスに出場した錦織圭選手。柴原瑛菜選手と組み、1回戦を突破しました。地元フランスのエドゥアール・ロジェバセラン選手、カロリーヌ・ガルシア選手組と対戦した錦織・柴原組は、完全アウェーの中、第1セットを6ー4で奪います。第2セットは3-6で落としまが、10ポイ